Goldman Sachs Türkiye hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Banka, Türkiye'de enflasyonun ana eğiliminde henüz belirgin bir aşağı yönlü kırılmanın gerçekleşmediğini ifade etti. Raporda ayrıca TCMB’nin politika faizini yakın dönemde sabit tutmaya devam edeceği aktarıldı. İşte detaylar...

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs TCMB'nin yıl sonu politika faizi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ağustos ayı enflasyon verisinden sonra bankanın yayımladığı raporda yükselen enerji maliyetleri dikkat çekerken, banka yıl sonu için koruduğu yüzde 29 seviyesindeki yıllık enflasyonu sabit tuttu. Ancak küresel ve bölgesel gelişmelerle tırmanan enerji fiyatlarının Türkiye açısından risk oluşturabileceğini aktardı.

Goldman Sachs analistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de ki iç talepteki zayıflama dezenflasyonu destekleyebileceği aktarıldı. Ancak yükselen enerji fiyatlarının yıl sonu için öngörülen yüzde 29’luk enflasyon tahmini üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi. Analize göre, ağustos ayında yıllık enflasyonun Mayıs ayındaki yüzde 31,8 seviyesinden yüzde 31,5’e gerilediği, bu tablonun piyasa konsensüsüne (yüzde 31,6) yakın, bankanın kendi beklentisinin (yüzde 31,9) ise hafif altında kaldığı hatırlatıldı.

Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne olacak? Goldman Sachs'tan dikkat çeken Türkiye raporu

ÇEKİRDEK ENFLASYON MOMENTUMU YÜZDE 1,8 YATAY SEYREDİYOR

Manşet ve çekirdek enflasyona dikkat çeken banka, aylık bazda manşet ve çekirdek enflasyonun mevsimsellikten arındırılmamış verilerle yüzde 1,8 seviyesinde sabit kaldığını ifade etti. Raporda dikkat çeken bir diğer kısım ise çekirdek enflasyon momentumunun yatay seyrini koruduğu ifade edildi. Bankanın mevsimsellikten arındırılmış hesaplamalarına göre, 3 aylık hareketli ortalamalar bazında çekirdek enflasyon momentumu yüzde 1,8 yatay bir şekilde devam ettiği aktarıldı. Hizmet sektöründeki fiyat artış ivmesinin de bu seviyelere gerileyerek genel trendle yakınlaştığı, ancak daha fazla gevşeme sinyali vermediği vurgulandı.

Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne olacak? Goldman Sachs'tan dikkat çeken Türkiye raporu

TCMB YAKIN DÖNEMDE FAİZİ SABİT TUTACAK

Banka TCMB'nin yıl sonu beklentisinde enerji fiyatlarında ki dalgalanmayı işaret ederken, enflasyonun ana eğiliminde henüz belirgin bir aşağı yönlü kırılmanın gerçekleşmemesi ve enerji maliyetlerindeki artış riski karşısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu koruması beklediğini kaydetti. Bankaya göre Türkiye'de ki mevcut senaryonun ve risklerin devam ettiği durumlarda TCMB’nin politika faizini yakın dönemde sabit tutmaya devam edeceğini öngörüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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