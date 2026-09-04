Ukrayna istihbaratının merkezine İHA saldırısı! Poklad'ın odası vuruldu

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) başkentteki binası hedef oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde cuma günü öğleden sonra patlama meydana geldi. Ukrayinska Pravda'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rus İHA'sı, Vladimirskaya Caddesi'nde bulunan SBU binasını vurdu.

SBU BAŞKAN VEKİLİNİN ODASINA İSABET ETTİ

İHA'nın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU)Başkanı Oleksandr Poklad'ın çalışma odasına doğrudan isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna istihbaratının merkezine İHA saldırısı! Pokladın odası vuruldu

Poklad'ın saldırı sırasında odasında bulunmadığı kaydedilirken, saldırının ardından binada yangın çıktı. Ekipler yangına ve saldırının yol açtığı hasara müdahale etti.

KİEV'İN MERKEZİNDE PATLAMA

Görgü tanıkları, yerel saatle 15.30 sıralarında Kiev'in merkezinde güçlü bir patlama duyduklarını, ardından Altın Kapı metro istasyonu çevresinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise Şevçenko bölgesinde bir İHA'nın boş bir binanın çatısına düşmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

ZELENSKİY'DEN RUSYA'YA MİSİLLEME TALİMATI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de saldırının ardından SBU Başkanı Poklad ile görüştüğünü açıkladı. Rus İHA'sının Kiev'deki Volodymyrska Caddesi'nde, Aziz Sofya Katedrali'nin karşısında bulunan SBU merkez binasına isabet ettiğini belirten Zelenskiy, İHA'nın Poklad'ın ofisini doğrudan hedef aldığını söyledi.

Zelenskiy, saldırıya karşılık verilmesi için talimat verdiğini belirterek, "Poklad'a, her şey hazır olduğunda Ruslara uygun, somut ve mümkünse bu saldırıyı yansıtan bir cevap vermesi talimatını verdim. Ordumuz bu cevabı destekleyecektir" dedi.

Saldırının ardından acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydeden Zelenskiy, etkilenen kişilere gerekli yardımın sağlanacağını aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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