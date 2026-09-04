Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı: Ümit Akdağ ilk idmanına çıktı

Süper Lig'in 4'ünvü haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Ümit Akdağ, takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı. Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.

Ümit Akdağ (Fotoğraf: Beşiktaş Resmi)

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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