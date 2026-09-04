Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Beşiktaş'ta "derbi primi" kararı: Bir yıllık gelenekte son söz Orkun Kökçü'nün

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılarda yaklaşık bir yıldır uygulanan gelenek doğrultusunda derbi priminin miktarına kaptan Orkun Kökçü karar verecek. Rakamın 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Beşiktaş yönetimi, 5 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde prim hazırlığı yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek kapsamında derbi priminin miktarını bu defa takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.

Serdal Adalı, Orkun Kökçü’nün pazubandı takmasının ardından derbi primlerini kaptanın belirlemesini istiyor.
Başlık ResmiSerdal Adalı, Orkun Kökçü’nün pazubandı takmasının ardından derbi primlerini kaptanın belirlemesini istiyor.

GÖZLER KAPTANDA

Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün, zorlu müsabaka öncesi derbi primini görüşmesi bekleniyor. Kaptanın vereceği kararın ardından rakam netlik kazanacak. Siyah-beyazlılarda primin 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.

Orkun Kökçü, bu sezon forma giydiği 8 maçta 3 gol kaydetti.
Başlık ResmiOrkun Kökçü, bu sezon forma giydiği 8 maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş yönetiminin yaklaşık 1 yıldır uyguladığı bu gelenek kapsamında belirlenecek primin, derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın motivasyonunu artırması ve tesislerdeki atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş
SPOR

Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe derbisinde: Vincenzo Italiano'nun "ilk 11" kararı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
'BİM' SORUŞTURMASINDA KARAR!
İşte market zincirinin ödeyeceği ceza
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okullar açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
BİZZAT KAPIDA KARŞILADI
AK Parti ile anılan Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamle
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
EV SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
Üçüncü kez tayfun vurdu, ülke sele teslim!
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kaydet
Soykırımın baş sorumlusuydu! Sırbistan’da skandal: ‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
‘Bosna Kasabı’nın cenazesine devlet töreni düzenlendi
Kaydet
600 kilogram verim! Tarlada kilosu 100 lira, üretici hasattan memnun
600 kilogram verim! Tarlada kilosu 100 lira, üretici hasattan memnun
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.