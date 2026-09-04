Beşiktaş'ta "derbi primi" kararı: Bir yıllık gelenekte son söz Orkun Kökçü'nün

Siyah-beyazlılarda yaklaşık bir yıldır uygulanan gelenek doğrultusunda derbi priminin miktarına kaptan Orkun Kökçü karar verecek. Rakamın 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, 5 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde prim hazırlığı yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek kapsamında derbi priminin miktarını bu defa takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.

Serdal Adalı, Orkun Kökçü’nün pazubandı takmasının ardından derbi primlerini kaptanın belirlemesini istiyor.

GÖZLER KAPTANDA

Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün, zorlu müsabaka öncesi derbi primini görüşmesi bekleniyor. Kaptanın vereceği kararın ardından rakam netlik kazanacak. Siyah-beyazlılarda primin 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.

Orkun Kökçü, bu sezon forma giydiği 8 maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş yönetiminin yaklaşık 1 yıldır uyguladığı bu gelenek kapsamında belirlenecek primin, derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın motivasyonunu artırması ve tesislerdeki atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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