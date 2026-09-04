Beşiktaş'ta "derbi primi" kararı: Bir yıllık gelenekte son söz Orkun Kökçü'nün
Siyah-beyazlılarda yaklaşık bir yıldır uygulanan gelenek doğrultusunda derbi priminin miktarına kaptan Orkun Kökçü karar verecek. Rakamın 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, 5 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde prim hazırlığı yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek kapsamında derbi priminin miktarını bu defa takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.
GÖZLER KAPTANDA
Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün, zorlu müsabaka öncesi derbi primini görüşmesi bekleniyor. Kaptanın vereceği kararın ardından rakam netlik kazanacak. Siyah-beyazlılarda primin 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor.
Beşiktaş yönetiminin yaklaşık 1 yıldır uyguladığı bu gelenek kapsamında belirlenecek primin, derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın motivasyonunu artırması ve tesislerdeki atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.