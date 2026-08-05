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Dünya

Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!

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Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!
Fotoğraf Başlığı Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBIdan Trump hakkında Rus ajanlığı soruşturması!

Beyaz Saray, FBI’ın Donald Trump’ın 2017’de FBI Direktörü James Comey’i görevden aldığı dönemde Trump hakkında "Rusya adına hareket edip etmediğini" incelemek üzere açtığı gizli soruşturmanın belgelerini kamuoyuna açtı.

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Beyaz Saray, ABD siyasi tarihinin en kritik dosyalarından birinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldırdı.

FBI’ın, Donald Trump’ın 2017’de FBI Direktörü James Comey’i görevden alırken "Moskova’nın talimatıyla hareket edip etmediğini" araştırdığı gizli soruşturma belgeleri kamuoyuna açıklandı.

Gizliliği kaldırılan belgelere göre bu soruşturmanın, Trump’ın 2016 seçim kampanyası ile Kremlin arasındaki ilişkileri mercek altına alan "Crossfire Hurricane" davasının en hassas ve gizli tutulan alt başlıklarından biri olduğu belirlendi.

Ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle başlatılan "Oxferd Comma" kod adlı gizli dosyanın, Comey’in görevden alınmasının hemen ardından açıldığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBIdan Trump hakkında Rus ajanlığı soruşturması!
Başlık ResmiBeyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBIdan Trump hakkında Rus ajanlığı soruşturması!

İDDİALAR TEMELSİZ ÇIKTI

Yönetim yetkilileri, davanın ilerleyen süreçte Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmaya devredildiğini duyurdu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Trump’ın Vladimir Putin adına hareket ettiğine ya da seçim kampanyasının Rusya ile gizli bir anlaşma içinde olduğuna dair hiçbir somut kanıt bulunamadı ve dosya tamamen kapatıldı.

Yetkililer, o dönemde FBI’ın elindeki verilerin Trump veya ekibinin Rusya ile komplo kurduğu iddialarını çürüttüğünü yineledi.

Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!
Başlık ResmiBeyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!

COMEY VE TRUMP ARASINDAKİ YILLAR SÜREN GERİLİM

Trump’ın Mayıs 2017’de Comey’i görevden alması, Washington’da özel savcı atanmasına giden süreci tetiklemişti. Beyaz Saray karara gerekçe olarak Clinton e-postaları soruşturmasını gösterse de sürecin arkasında Comey’in Trump’ın kişisel olarak soruşturulmadığını kamuoyuna açıklamaması vardı.

Beyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!
Başlık ResmiBeyaz Saray gizli belgeleri erişime açtı: FBI'dan Trump hakkında 'Rus ajanlığı' soruşturması!

İki isim arasındaki gerilim sonraki yıllarda da devam etti. Trump istihbarat kurumlarını kendisine karşı kumpas kurmakla suçlarken, Comey hakkında son dönemde yaşanan hukuki tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar ABD iç siyasetindeki yerini korudu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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