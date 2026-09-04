ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Altının gram fiyatı veriyle birlikte 120 liradan fazla, ons fiyatı ise 80 dolardan fazla değer kaybetti. İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 55-56 bin kişilik artış yönündeydi. Beklentilerin çok üzerinde gelen veri sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ALTIN BU HAFTAKİ KAZANÇLARINI GERİ VERDİ

Veri öncesi 4.465 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, 4.380 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı ise 6.960 lira seviyelerinden 6.838 liraya kadar geriledi. Ons altında kayıp 80 doları, gram altında ise 120 lirayı aştı. Böylece altın bu haftaki kazançlarını geri vermiş oldu.

ABD'de kritik veri açıklandı, altın sert düştü! Gramda 120 liradan fazla kayıp

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Güçlü istihdam rakamlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirmesiyle birlikte altın üzerinde satış baskısı oluştu. Altın, faiz getirisi bulunmayan bir varlık olması nedeniyle yüksek faiz beklentilerinden olumsuz etkileniyor. Bu nedenle güçlü istihdam verisi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini artırarak değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Öte yandan piyasaların gözü şimdi ABD'nin gelecek hafta açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verisine çevrildi. Fed'in eylül toplantısında izleyeceği politika açısından istihdam verisinin yanı sıra enflasyon rakamları da kritik önem taşıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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