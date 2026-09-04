Belçika-Türkiye basketbol maçı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ilk gününde oynanacak. Potanın Perileri, C Grubu'ndaki ilk sınavında Belçika karşısında parkeye çıkarken mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler maç saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası macerasına Belçika karşılaşmasıyla başlıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçtan alacağı sonuçla grup aşamasına avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye basketbol maçı bugün, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.30'da başlayacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaya Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling-Halle ev sahipliği yapacak.

Belçika-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Potanın Perileri Dünya Kupası'nda

BELÇİKA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika-Türkiye basketbol maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadeleyle birlikte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası serüveni de resmen başlayacak.

Dünya Kupası'nda 16 ülke dört grupta mücadele ediyor. Grup aşamasının sonunda liderler doğrudan çeyrek finale yükselirken ikinci ve üçüncü sırayı alan ekipler çeyrek finale çıkabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Bu nedenle Belçika karşılaşmasından alınacak sonuç, Türkiye'nin gruptaki sıralaması açısından önem taşıyor.

Belçika-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Potanın Perileri Dünya Kupası'nda

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Belçika-Türkiye maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda S Sport ve S Sport Plus ekranlarından da yayınlanacak. Böylece Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını şifresiz takip etmek isteyen basketbolseverler TRT Spor yayınını kullanabilecek.

Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlıklarını da Berlin'de gerçekleştirdi. Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki milliler, Belçika karşılaşmasının oynanacağı Max-Schmeling-Halle'de yaklaşık iki saat süren antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Belçika-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Potanın Perileri Dünya Kupası'nda

POTANIN PERİLERİ DÜNYA KUPASI KADROSU

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekibin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Bugün:

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

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