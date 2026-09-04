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Dünya

İtalya'da tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı

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İtalya'da tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı
Fotoğraf Başlığı İtalyada tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı

İtalya'da 2 Ekim 2022'de iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon, bin 413'üncü gününü tamamlayarak "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin en uzun süre kesintisiz görev yapan hükümeti" olarak tarihe geçti.

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İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, görevdeki bin 413'üncü gününü tamamladı. Meloni hükümeti, 11 Haziran 2001'den 23 Nisan 2005'e kadar süren bin 412 günlük ikinci Silvio Berlusconi hükümetini geride bıraktı ve böylece İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süren hükümeti olarak rekora imza attı.

MELONİ HÜKÜMETİ TARİHE GEÇTİ

Sağcı İtalya Kardeşleri (FdI) partisinin lideri ve 2022 genel seçimlerinde liderliğini yaptığı koalisyonun zaferiyle İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, rekora ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Meloni, "Bugün hükümetimiz, İtalyan Cumhuriyeti tarihindeki en uzun süre görev yapan hükümet oldu. Bu gerçeği minnetle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla karşılıyorum. Çünkü istikrar, övünülecek bir başarı değil, bir ulusun plan yapmasına, karar almasına, taahhütlerini yerine getirmesine ve saygı kazanmasına imkan sağlayan bir durumdur" ifadelerini kullandı.

İtalya'da tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı
Başlık Resmiİtalya'da tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı

MELONİ'DEN 'SONUÇLAR ORTADA' MESAJI'

Yıllar boyunca istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak, aileleri ve işletmeleri desteklemek, güvenliği güçlendirmek, kamu maliyesini etkin bir şekilde yönetmek ve İtalya'nın uluslararası arenadaki etkisini ve güvenilirliğini yeniden tesis etmek için çalıştıklarını belirten Meloni, "Sonuçlar ortada, ancak yapılacak daha ne kadar çok şey olduğunu da çok iyi biliyoruz" dedi.

İtalyada tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı
Başlık Resmiİtalyada tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı

Meloni, "Bu istikrar tek bir kişinin başarısı değil. Bu, 4 yıldır ortak bir vizyonla yöneten ve kimseye karşı değil, İtalya için bir vizyonu gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeyi seçen birleşik bir koalisyonun sonucudur. Bugüne kadar cumhuriyet tarihinin en uzun süre görevde kalan 3 hükümetinin de merkez sağ hükümetler olması bir tesadüf değil" ifadelerine yer verdi. Meloni, "Bu istikrar 2022'de bize güvenen İtalyanlar sayesinde var oldu. Gelecek yıl, yaptıklarımızı, yapılması gerekenleri ve geleceğe dair fikirlerimizi vatandaşlarımızın karşısına çıkaracağız ve yine bu yolda devam etmeyi hak edip etmediğimize karar verecek olanlar onlar olacak" ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE KİŞİ KUTLAMAYA KATILACAK

Başbakan Meloni, hükümetinin en uzun görev süresi rekorunu kutlayacaklarını belirterek, "Bu akşam İtalya Kardeşleri topluluğuyla birlikte Bari'de buluşacağız. Birbirimizin gözlerine bakmak, katettiğimiz yolu değerlendirmek ve her şeyden önemlisi, önümüzde ne olduğunu konuşmak için bir fırsat olacak. Ayaklarımız yere sağlam basarken, gözlerimiz geleceğe çevrili bir şekilde ilerliyoruz" dedi.
Kutlamaya on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

İtalyada tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı
Başlık Resmiİtalyada tarihi başarı! Meloni, 80 yıl sonra bir ilke imza attı

MELONİ HÜKÜMETİ, SON 80 YILIN EN UZUN ÖMÜRLÜSÜ OLDU

Hükümetlerin genellikle kolay çöktüğü İtalya'da 80 yıllık cumhuriyet tarihinde 68 hükümetten hiçbiri, 5 yıllık görev süresini kesintisiz tamamlayamadı. Berlusconi buna en çok yaklaşan isim oldu, ancak 2005'te yaşanan hükümet krizi kendisini kısa süreliğine istifa etmeye ve ardından yeni bir kabine kurmaya zorladı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 4 dönem boyunca başbakanlık yaparak en uzun süre görev yapan başbakan unvanını ise koruyor. Gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde de en büyük soru, Meloni'nin İtalya siyasetindeki sağcı hakimiyetinin ne kadar süreceği. Meloni'nin, Berlusconi'nin 4 farklı dönem boyunca toplamda elde ettiği 3 bin 340 günlük iktidar süresine ulaşması içinse daha çok yol katetmesi gerekiyor.

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Meloni'den tarihi başarı! İtalya'da 80 yıl sonra bir ilke imza atılacak
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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