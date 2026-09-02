Meloni'den tarihi başarı! İtalya'da 80 yıl sonra bir ilke imza atılacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, önümüzdeki cuma günü ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihindeki en uzun süre görev yapan hükümeti olacak. Meloni, bu rekorla siyasi istikrarsızlıkla anılan İtalya'da önemli bir dönüm noktasına ulaşırken, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde hükümetini zorlu bir süreç bekliyor.

Meloni hükümeti, sık hükümet değişiklikleriyle bilinen İtalya'da önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor. Ülkede son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet değişirken, Meloni hükümetinin uzun süredir görevde kalması siyasi istikrar açısından dikkat çekiyor.

MELONİ’YE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Meloni'nin liderliğindeki hükümetin uzun ömrünün, 2027'de yapılacak genel seçimler öncesinde başbakana siyasi avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ancak yargı reformuna ilişkin referandumdaki yenilgi ve hükümetin bazı temel vaatlerini hayata geçirememesi, 49 yaşındaki liderin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Meloniden tarihi başarı! İtalyada 80 yıl sonra bir ilke imza atılacak

AFP'nin haberine göre, ekonomik sorunlar da hükümetin önündeki önemli başlıklar arasında yer alıyor. İtalya ekonomisinin 2026'da yalnızca yüzde 0,6 büyümesi beklenirken, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlar halkın gündeminde bulunuyor. Hükümet ise vergi indirimleri, mali disiplin ve ülkenin Avrupa'daki etkisinin artırılmasını başarı olarak gösteriyor.

Meloni'nin bir diğer önemli rakibi ise eski general Roberto Vannacci. Yeni kurduğu partinin yaklaşık yüzde 7 destek alması, 2027 seçimlerinde dengeleri değiştirebileceği yorumlarına yol açıyor.

Meloniden tarihi başarı! İtalyada 80 yıl sonra bir ilke imza atılacak

Meloni tarihi rekoru kırmaya hazırlanırken, ekonomi, hayat pahalılığı, göç ve muhalefetin muhtemel yükselişi, hükümetin önündeki en büyük sınavlar olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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