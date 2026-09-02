Hatay'daki motosikletli magandalar pes dedirtti! Trafiğin ortasında tehlikeli yolculuk

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Hatay'ın Antakya-İskenderun karayolu üzerinde, sosyal medyaya içerik üretmek uğruna trafikte metrelerce ön kaldırarak ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ve bu tehlikeli şovu saniye saniye kaydeden diğer motosikletli kural tanımazlıklarıyla pes dedirtti. Hem kendi canlarını hem de güzergahtaki diğer araçların güvenliğini hiçe sayarak trafik akışını tehlikeye düşüren şahısların o anları, duruma tepki gösteren bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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