Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) için başvuru süreci başladı. Adaylar, 2026 BKUBTS başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvurabilecek.

ÖSYM tarafından uygulanacak 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) için başvuru süreci başladı. Sınav, 18 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

BKUBTS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2026-BKUBTS başvuruları 2-10 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, 2 Eylül saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

2026 BKUBTS başvuruları başladı... BKUBTS başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular ayrıca ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılabilecek.

Sınava ilişkin başvuru şartları, sınavın uygulanması ve diğer ayrıntılar 2026-BKUBTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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