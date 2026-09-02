Mısır'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: En az 16 ölü var

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Sina eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mısır’da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Güney Sina eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Kaynak: X/ The Raw Wire

20 AMBULANS BÖLGEDE

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaza yerine ilk yardım sağlamak ve yaralıları tahliye etmek için 20 ambulans sevk edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: X/ The Raw Wire

Kazanın, Mısır’ın önde gelen turizm bölgeleri arasında bulunan bölgelerinden birinde meydana geldiği biliniyor. Dahab ve Nuweiba, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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