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Dünya

Fransa'da bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

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Fransa'nın Caen şehrinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayın, bölgedeki bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından yaşandığı iddia ediliyor.

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Fransa'nın Normandiya bölgesinde bulunan Caen şehrinde, gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir araç saat 22.00 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kalabalığın arasına daldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

Caen Tren İstasyonu yakınlarında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğünü, 6’sı hafif 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

1 şüphelinin gözaltına alındığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın bölgedeki bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından yaşandığı iddia edilse de, bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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