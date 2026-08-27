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Dünya

Cezayir'de orman yangını: Çok sayıda kişi can verdi!

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Cezayir'de orman yangını: Çok sayıda kişi can verdi!

Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Cezayir basınına göre, Bakan Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğin belirtti. Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Cezayir'de orman yangını: Çok sayıda kişi can verdi!
Başlık ResmiCezayir'de orman yangını: Çok sayıda kişi can verdi!

CEZAYİR'DEKİ ORMAN YANGINLARI

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirilmişti.

Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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