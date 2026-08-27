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Yaşam

Kocaeli'de kolonlarından ses gelen 4 katlı bina boşaltıldı

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Kocaeli'de kolonlarından ses gelen 4 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 4 katlı bina, tedbiren boşaltıldı. Ekipler, binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanında inceleme başlattı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta 4 katlı binada oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA BOŞALTILDI

Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından, AFAD ekiplerine bilgi verildi. Ekiplerin binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanındaki incelemesi sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmit
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