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Beton kalitesi yetersiz çıkınca kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir müteahhit, yaptırdığı testler sonucunda beton kalitesinin yetersiz olduğunun tespit edilmesi sonrasında kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı.

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Malatya'da 105 dairelik inşaatta düşük kaliteli beton kullanıldığını belirleyen şirket yetkilileri projeyi durdurup yıkım kararı aldırdı. Şantiye sorumlusu eline aldığı balyozla kolonların un ufak olduğunu gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Malatya'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Yeşilyurt ilçesinde Keleşoğlu şirketi tarafından yapımına başlanan 105 dairelik apartman inşaatında şirketin kendi kontrolü esnasında beton kalitesindeki yetersizlik ortaya çıkarıldı.

Beton kalitesi yetersiz çıkınca kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı
Başlık ResmiBeton kalitesi yetersiz çıkınca kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı

Öne sürülene göre inşaatın temel ve kolon aşamalarının sonrasında yapı denetim şirketi ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından alınan karot numuneleri test edildi. Proje gereği C37 standartlarında olması gereken beton kalitesinin analizler neticesinde C19, hatta bazı yerlerde C13 ve C14 seviyelerine dek düştüğü belirlendi.

"BU VEBALI TAŞIMAMAK İÇİN YIKIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Hem hak sahibi hem de Keleşoğlu şirketinin şantiye sorumlusu olan Mustafa Erdoğan, durumu görür görmez inşaatı durdurduklarını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapıp kendi projeleri için yıkım kararı çıkarttıklarını belirtti. Balyozla taşıyıcı kolonlara vurarak betonun dayanıklılığını test eden Erdoğan, "Normalde kırıcıların bile günlerce zorlandığı C37 kalitesinde bir beton olması gerekiyordu. Ancak balyozla vurduğumuz an ana kirişler ve taşıyıcı kolonlar toz duman oluyor. İçindeki çimentodan ve malzemeden çalındığı apaçık ortada. Müteahhit firmamız bu vebali taşımamak için bilinçli olarak kendi inşaatını şikayet etti ve bu şekilde devam edemem diyerek yıkım sürecini başlattı" ifadelerini kullandı.

Beton kalitesi yetersiz çıkınca kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı
Başlık ResmiBeton kalitesi yetersiz çıkınca kendi inşaatını şikayet edip yıkım kararı aldırdı

İnşaat sorumlusu Mustafa Erdoğan, kendi ellerindeki karot testlerinde beton kalitesi C13-C19 aralığında çıkarken bilirkişi raporunda C67 olarak belirtilmesine tepki gösterip, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yıkım ruhsatı düzenlenen binadaki yıkım işleminin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve alınan ek karot numunelerinin laboratuvar sonuçları çıkana dek geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Deprem acısının hala taze olduğu şehirde yetkililere çağrı yapan Erdoğan, "Burada 105 daire var, en az 210 insan yaşayacak. Birileri para kazanacak diye insan canı hiçe sayılamaz. Bu ülkede bir daha canların gitmesini istemiyoruz. Devlet büyüklerimizin ve ilgili makamların bu adli süreci hızlandırarak konuyu bir an önce çözüme kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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