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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri

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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri
Fotoğraf Başlığı Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri için geri sayım başladı. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nin ardından ikinci önemli kulüp organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi Monako'da gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler ''Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?'' sorusunun cevabında.

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Yeni formatın uygulanacağı Avrupa Ligi'nde kulüpler, lig aşamasında birbirinden farklı 8 rakiple karşı karşıya gelecek. Her ekip bu karşılaşmaların 4'ünü sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. Kura öncesinde takımlar dört torbaya ayrılacak ve eşleşmeler UEFA kulüp katsayıları dikkate alınarak belirlenecek. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü yapılacak.

Monako'da düzenlenecek kura töreni saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimine ilişkin sonuçlar, gruplamalar ve uygulanacak kura prosedürü de aynı gün UEFA tarafından paylaşılacak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri
Başlık ResmiAvrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi yarın saat 14.00'te UEFA.com ve UEFA.tv üzerinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri
Başlık ResmiAvrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri

AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1.⁠ ⁠Maç Günü: 16/17 Eylül 2026
2.⁠ ⁠Maç Günü: 15 Ekim 2026
3.⁠ ⁠Maç Günü: 22 Ekim 2026
4.⁠ ⁠Maç Günü: 5 Kasım 2026
5.⁠ ⁠Maç Günü: 26 Kasım 2026
6.⁠ ⁠Maç Günü: 10 Aralık 2026
7.⁠ ⁠Maç Günü: 21 Ocak 2027
8.⁠ ⁠Maç Günü: 28 Ocak 2027

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri
Başlık ResmiAvrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Lig aşaması ve eleme tarihleri

AVRUPA LİGİ ELEME AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Eleme aşaması play-off'ları: 18 ve 25 Şubat 2027
Son 16 turu: 11 ve 18 Mart 2027
Çeyrek finaller: 8 ve 15 Nisan 2027
Yarı finaller: 29 Nisan ve 6 Mayıs 2027
Final (Frankfurt): 26 Mayıs 2027

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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