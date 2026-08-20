Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün? Grup maçları ve kura çekimine geri sayım başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sürerken futbolseverlerin gözü kura çekimine ve kulüplerin kadro bildirim sürecine çevrildi. Play-off turunda rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takım kesinleşecek. Şimdi ise gözler ''Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman, son tarih hangi gün?'' sorusunun cevabında...
Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihleri merakla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin UEFA'ya oyuncu listelerini belirlenen süre içerisinde teslim etmesi gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman yapılacak, kadrolar için son tarih hangi gün? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve lig aşaması maçları ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 sezonuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?
UEFA'nın kadro kurallarına göre kulüpler A Listesi ve B Listesi olmak üzere iki farklı oyuncu listesi üzerinden işlem yapıyor. A Listesi'nin belirlenen son tarihe kadar federasyon tarafından onaylanarak UEFA'ya gönderilmesi gerekiyor.
2025-2026 sezonunda UEFA tarafından açıklanan kurallara göre A Listesi Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için son tarih 2 Eylül saat 24.00 CET, Türkiye saati ile 3 Eylül saat 01.00 olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 2026 lig aşaması maç takvimi:
1. hafta: 8-10 Eylül 2026
2. hafta: 13-14 Ekim 2026
3. hafta: 20-21 Ekim 2026
4. hafta: 3-4 Kasım 2026
5. hafta: 24-25 Kasım 2026
6. hafta: 8-9 Aralık 2026
7. hafta: 19-20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI
18 Ağustos 2026 Salı
Levski Sofya 0-0 AEK
Dinamo Zagreb 2-2 Viking
Fenerbahçe 1-1 Lyon
19 Ağustos 2026 Çarşamba
Slovan Bratislava 1-1 Celje
Celtic 3-0 LASK Linz
Hapoel Beerşeba 2-1 Sabah
NEC 1-3 Bodø/Glimt
RÖVANŞ MAÇLARI
25 Ağustos 2026 Salı
Sabah - Hapoel Beerşeba | 19.45
Bodø/Glimt - NEC | 22.00
LASK Linz - Celtic | 22.00
26 Ağustos 2026 Çarşamba
AEK - Levski Sofya | 22.00
Lyon - Fenerbahçe | 22.00*
Viking - Dinamo Zagreb | 22.00
Celje - Slovan Bratislava | 22.00
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminin 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Türkiye saatiyle başlaması planlanıyor.
Kura çekiminin yayın bilgileri ve resmi yayıncı detayları organizasyon tarihine yaklaştıkça netleşecek. UEFA'nın dijital platformları üzerinden de kura sürecinin takip edilmesi bekleniyor.