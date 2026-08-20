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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?

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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım sona ererken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonada mücadele edeceği kadro da gündeme geldi. Türkiye'nin Letonya karşılaşmasıyla başlayacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde Filenin Sultanları'nın kadrosundaki isimler ve Ebrar Karakurt'un turnuvada yer alıp almayacağı araştırılıyor.

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Filenin Sultanları, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Avrupa'nın güçlü milli takımlarına karşı şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanıyor. A Grubu'nda yer alan milliler grup aşamasındaki karşılaşmalarını İstanbul'da oynayacak. İlk maç öncesinde açıklanan 14 kişilik kadro ve takımda yer almayan oyuncular voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasın'da 14 kişilik kadroyla mücadele edecek.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?
Başlık ResmiFilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?

Filenin Sultanları CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin grup aşamasındaki beş karşılaşması da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?
Başlık ResmiFilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?

EBRAR KARAKURT OYNUYOR MU, NEDEN YOK?

Ebrar Karakurt, açıklanan 14 kişilik kadroda yer almıyor. Milli voleybolcunun turnuva kadrosuna dahil edilmedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesine göre Ebrar Karakurt'un milli takım kampının başlangıcında devam eden ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. İlk olarak istirahat eden Karakurt için daha sonra fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatıldı. Kontrol görüntülemelerinde belirgin iyileşme görülmesine rağmen sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı değerlendirildi. A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak kararı doğrultusunda Karakurt'un sağlık durumu gözetilerek mevcut kadroda yer almamasına karar verildi. Ebrar Karakurt'un sakatlığı nedeniyle VNL döneminde de kadro dışında kaldığı açıklanmıştı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?
Başlık ResmiFilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadrosunda kimler var, Ebrar Karakurt oynuyor mu?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya (TRT 1)

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya (TRT 1)

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

Editör : İREM ÖZCAN
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