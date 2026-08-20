Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tansiyon yükseldi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Kiev'de vurulan yerlerin askeri mühimmat üretilen fabrikalar olduğu iddia edildi. Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna ise, Moskova'yı 250 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e füzeli saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken Ukrayna'dan da misilleme gecikmedi.

8 KİŞİ ÖLDÜ

Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, "Solomyansk semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü." ifadesini kullandı. Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kiev ve Moskova'da sıcak saatler! Bir taraf füzeleri ateşledi, diğer taraf ise İHA'ları yolladı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise kentin Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

JİTOMİR'DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgedeki bir polis merkezinde yangın çıktığı ifade edildi.

Kiev ve Moskova'da sıcak saatler! Bir taraf füzeleri ateşledi, diğer taraf ise İHA'ları yolladı

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Rus ordusunun gece Kiev kenti ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depolarına yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, vurulan noktalar sıralandı.

Açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA) ve füze parçalarının üretildiği "Fire Point", "Ukrspecsystems" ve "Antonov" isimli fabrikalar ile mühimmat deposunun, Kiev bölgesinde de İHA ve robotik sistemlerin sevkiyatının yapıldığı "Martusovka" lojistik merkezi ile yakıt ve yağ deposunun vurulduğu aktarıldı.

Kiev ve Moskova'da sıcak saatler! Bir taraf füzeleri ateşledi, diğer taraf ise İHA'ları yolladı

Dün de Ukrayna'nın Çornomorsk ve Yujniy limanlarında askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ile İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME GELDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Kiev ve Moskova'da sıcak saatler! Bir taraf füzeleri ateşledi, diğer taraf ise İHA'ları yolladı

250 İHA İLE SALDIRI

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 250 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 28 İHA bölge üzerinde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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