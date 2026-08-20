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Cemal Enginyurt ve Alptürk Enginyurt'un serveti incelemede!

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Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında yürütülen soruşturmada tanık ifadeleri ve MASAK verilerine ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı. Dosyada milyonluk para transferleri, işletmelerin finansmanı ve tahsisli araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt hakkında başlattığı soruşturmada verilen ifadelerle baba-oğul hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

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Bir tanık, savcılıktaki ifadesinde Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmamasına rağmen Ankara'da bir eğlence mekanını işlettiğini, mekana polis baskını yapıldığında babasının olay yerine gelerek polislerle görüştüğünü söyledi. Tanık, MASAK raporlarına çok sayıda ticari faaliyeti yansıyan Alptürk için, "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir" diyerek, bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını iddia etti. Tanık, Ankara Eryaman'daki AVM'de bulunan "Öküz" isimli eğlence mekanının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapan Alptürk Enginyurt'un bu işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığını belirtti.

"ALPTÜRK'ÜN RED GYM'İ ALACAK PARASI YOKTU"

RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı, Alptürk Enginyurt'un satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı da öne sürüldü. Tanık, "Kesinlikle Alptürk Enginyurt'un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur" dedi.

Cemal-Alptürk Enginyurt
Başlık ResmiCemal-Alptürk Enginyurt

BABA-OĞUL ARASINDA MİLYONLUK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira seviyesine ulaştığı iddia edildi. En yüksek tutarlı transferin ise Alptürk Enginyurt ile Cemal Enginyurt arasında gerçekleştiği ve bu transferin 18 milyon 966 bin lira olduğu öne sürüldü. Alptürk Enginyurt'un ayrıca Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin lira, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin liralık para hareketi bulunduğu belirtildi.

TAHSİSLİ ARAÇ İDDİASI

Tanık beyanlarında Cemal Enginyurt'un "kirvesi" Recep Ali Keydal'ın da ismi geçti. Milletvekili olması nedeniyle Cemal Enginyurt'a tahsis edilen veya koruma hizmetleri kapsamında kullanılan araçlardan Recep Ali Keydal'ın yararlandığı, benzer şekilde Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanının da bu imkandan faydalandığı iddia edildi. Tanıklar, ifadelerinde 2023 seçimleri sonrasında iki VIP minibüs üzerinden gerçekleştirilen tahsis değişikliklerini de anlattı.

CEMAL ENGİNYURT'UN O SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

Söz konusu iddiaların ardından Cemal Enginyurt'un geçmiş yıllarda milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü verilmesine ilişkin açıklamaları da tekrar gündeme geldi. Enginyurt, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda milletvekillerinin çakar kullanım hakkını savunarak, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" demişti.

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ALPTÜRK ENGİNYURT ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilen Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı mahkemece imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Cemal Enginyurt, oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada soruşturma sonucunda Alptürk Enginyurt'un suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını söyledi. Soruşturma kapsamında dosyada yer alan iddiaların değerlendirildiği, baba-oğul arasındaki para hareketlerinin kaynağı, işletmelerin finansmanı ve tahsisli araçların kullanımına ilişkin iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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