MHP'li eski milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti. Verkaya'nın cenazesi yarın Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21'inci dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya yaşamını yitirdi. Eski milletvekilinin vefatı MHP camiasında üzüntüyle karşılandı.

Yaşamını yitiren Mustafa Verkaya’nın cenaze töreni ile alakalı ayrıntılar belli oldu. Verkaya için 21 Ağustos 2026 Cuma günü Fatih Camii’nde cenaze töreni yapılacak.

Kılınacak cenaze namazının sonrasında Verkaya'nın naaşı defnedilecek.

MUSTAFA VERKAYA KİMDİR?

1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Jeofizik Mühendisi ve siyasetçi Mustafa Verkaya, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bitirdi.

1999 senesindeki genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi listesinden 21. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi. Meclis'teki üç senelik görev süresi, 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona erdi.

Milletvekilliği dönemi süresince anayasa değişiklikleri, milli güvenlik politikaları, hukuk reformları, medya, madencilik ve yükseköğretim başlıklarında yasama faaliyetlerine katıldı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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