Esenyurt'ta trafik magandası tartıştığı kişinin aracının lastiklerini bıçakla kesti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi trafikte tartışma yaşadığı sürücüye saldırmak istedi. Kapıları açamayan saldırgan bıçakla aracın lastiklerini kesti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafikte tartışma yaşadığı sürücüye saldırıp otomobilinin lastiklerini bıçakla kesen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak 180 bin TL para cezası kesildi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, geride bıraktığımız günlerde Esenyurt ilçesinde yaşandı. Trafikte yol verme sebebiyle tartışan sürücülerden birisi, otomobilinden bıçakla inip, diğer sürücünün üstüne yürüdü. Kapıyı açamayan şüpheli bıçakla lastiği delik deşik ederken çevredeki diğer sürücüler tarafından sakinleştirildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla alakalı inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube birimleri, otomobil sürücüsü O.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlıya 'trafikte saldırı için başka bir aracı ısrarla takip etmek ya da bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin TL ceza kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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