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Dünya

Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı

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Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı

Yunanistan'da bir haftada 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir haftada 13'e yükseldi. Thiva bölgesinde ise sivrisineklere karşı acil ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 12-19 Ağustos'ta ülkede 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 157'ye çıktı.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son bir haftada 4 artarak 13'e ulaştığı belirtildi.

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SİNEKLERE KARŞI ACİL İLAÇLAMA BAŞLATILDI

Orta Yunanistan Bölge Yönetimi ekipleri vakanın ardından Thiva çevresinde sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışmaları başlattı. Bölgedeki sivrisinekle mücadele programının aralıksız olarak her gün sürdürüldüğü kaydedildi.

2026 İÇİN 'ZORLU GEÇECEK' UYARISI

Pervanidu, vaka sayısındaki artışın aynı hızda devam etmesi halinde 2026'nın kaydedilecek vaka sayısı bakımından son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulundu.

EODY, vatandaşlara sivrisinek kovucu kullanmaları, evlerde sineklik ve cibinliklerden yararlanmaları, özellikle akşam saatlerinde uzun giysiler tercih etmeleri ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerini ortadan kaldırmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı
Başlık ResmiTürkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı

EN ÇOK VAKA İTALYA'DA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Avrupa'da İtalya'dan sonra Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarının en çok tespit edildiği ikinci ülke konumunda.

Kuzey Makedonya'da da Batı Nil virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı
Başlık ResmiTürkiye'nin yanı başında ölümcül virüs yayılıyor! Acil ilaçlama başlatıldı

SİVRİSİNEKLERDEN BULAŞIYOR

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü, birçok insanda belirti göstermiyor. Özellikle 50 yaş üstü için tehlikeli olabilecek virüs, menenjite kadar varabilen iltihaplara yol açabiliyor. 2-15 günlük kuluçka dönemi bulunan virüsün neden olduğu hastalığın sık rastlanan belirtileri baş ağrısı, ateş, deride kızarıklık ve vücutta ağırı.

İleri safhadaki vakalarda ise vücut kaslarında zayıflık, başı dik tutamama, uyuşukluk, zihinsel bulanıklık, kas titremeleri, baygınlık ve koma görülebiliyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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