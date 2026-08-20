Marcus Rashford'dan haber var: Galatasaray'ın beklediği cevap geldi

Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu kiralayan, Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u 25 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, sol kanat takviyesi için belirlediği dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Marcus Rashford'dan beklenmedik bir cevap aldı.

Hazırlık maçlarının ardından Çorum FK'ye karşı 2-2 sonuçlanan sezonun açılış mücadelesinde de tepkilerin odağında yer alan sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat takviyesi için listede yer alan Marcus Rashford'dan Galatasaray'ı üzecek haber geldi.

SÜPER LİG'E RET

Bonservisi Premier Lig temsilcisi Manchester United'da olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği öğrenildi.

Marcus Rashford, Barcelona formasıyla

49 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı İspanyol devi Barcelona'da 49 maça çıktı. Rashford, sahada kaldığı 2622 dakikada 14 gol ve 15 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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