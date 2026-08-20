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Dünya

ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderdi

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ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderdi
Fotoğraf Başlığı 101206-N-5538K-395EAST CHINA SEA (Dec. 6, 2010) The aircraft carrier USS George Washington (CVN 76) transits the East China Sea. George Washington is participating in Keen Sword 2010 with the Japanese Maritime Self-Defense Force through Dec. 10. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Casey H. Kyhl/Released)

ABD Merkez Komutanlığı, USS George Washington gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını ve görevine başladığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta bölgedeki diğer gemi olan USS Abraham Lincoln sorunlar dünya basınında gündem olmuştu.

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ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını kuvvetlendirmek amacıyla yeni bir adım attı. CENTCOM, bölgeye USS George Washington uçak gemisinin gönderildiğini resmi olarak doğruladı.

Gemi grubu, dün CENTCOM’un operasyon bölgesine ulaşmasının ardından planlı bir görev çerçevesinde bölgede faaliyet yapıyor.

Bu gelişme, ABD basınında geçen hafta USS Abraham Lincoln’ün yerine George Washington’un konuşlandırılacağı doğrultusundaki iddiaların sonrasında geldi.

Senator Richard Blumenthal, geçen kasım ayında yolladığı mektupta USS Abraham Lincoln’deki şartlar ile alakalı şikayetleri dile getirmişti.

200 GÜN BOYUNCA LİMANA UĞRAMADI

Blumenthal, geminin yaklaşık 200 gün süresince limana uğramadan vazife yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu kaydetmişti.

USS Abraham Lincoln
Başlık ResmiUSS Abraham Lincoln

Blumenthal, mektubunda "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" açıklamasını yapmıştı.

USS Abraham Lincoln’de vazife yapan askeri personelin, gemideki temel ihtiyaçların eksikliği ve giderek kötüleşen ruh sağlığı ile alakalı şikayetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao’ya yollanan mektupta, uçak gemisindeki koşullar ile alakalı iddialara dikkat çekilmişti.

USS Abraham Lincoln’ün mevcut durumuyla alakalı şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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