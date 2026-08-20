ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderdi

ABD Merkez Komutanlığı, USS George Washington gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını ve görevine başladığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta bölgedeki diğer gemi olan USS Abraham Lincoln sorunlar dünya basınında gündem olmuştu.

ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını kuvvetlendirmek amacıyla yeni bir adım attı. CENTCOM, bölgeye USS George Washington uçak gemisinin gönderildiğini resmi olarak doğruladı.

Gemi grubu, dün CENTCOM’un operasyon bölgesine ulaşmasının ardından planlı bir görev çerçevesinde bölgede faaliyet yapıyor.

Bu gelişme, ABD basınında geçen hafta USS Abraham Lincoln’ün yerine George Washington’un konuşlandırılacağı doğrultusundaki iddiaların sonrasında geldi.

Senator Richard Blumenthal, geçen kasım ayında yolladığı mektupta USS Abraham Lincoln’deki şartlar ile alakalı şikayetleri dile getirmişti.

200 GÜN BOYUNCA LİMANA UĞRAMADI

Blumenthal, geminin yaklaşık 200 gün süresince limana uğramadan vazife yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu kaydetmişti.

USS Abraham Lincoln

Blumenthal, mektubunda "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" açıklamasını yapmıştı.

USS Abraham Lincoln’de vazife yapan askeri personelin, gemideki temel ihtiyaçların eksikliği ve giderek kötüleşen ruh sağlığı ile alakalı şikayetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao’ya yollanan mektupta, uçak gemisindeki koşullar ile alakalı iddialara dikkat çekilmişti.

USS Abraham Lincoln’ün mevcut durumuyla alakalı şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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