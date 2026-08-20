İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına silahla ateş açıldı. 21 yaşındaki şüpheli, kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Bugün öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi.

3-4 EL ATEŞ AÇIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

Belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı! Kaçamadan yakalandı

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı! Kaçamadan yakalandı

O ANLAR KAMERADA

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüphelinin silahlı saldırıda bulunduğu anlar ve yakalandığı dakikalar ise kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası