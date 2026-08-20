Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisinin sezon finalinin ardından projeye veda etmişti. Başarılı oyuncunun ekranlara hangi yapımla döneceği merak edilirken, yeni adresi belli oldu. Saraçoğlu, yeni dizi “Pera: Gör Beni” için anlaşma sağladı.

Afra Saraçoğlu’nun A.B.İ. dizisinden ayrılığının ardından yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu, OGM Pictures imzalı 8 bölümlük “Pera: Gör Beni” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

8 bölümden oluşması planlanan dizinin başrolünde Afra Saraçoğlu yer alacak. Saraçoğlu, yapımda sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan ve hayatıyla sık sık gündem olan Pera karakterini oynayacak. Dizinin afişi de izleyiciyle paylaşılırken, yeni projeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BAŞROLDE FURKAN ANDIÇ EŞLİK EDECEK

İstanbul ve Çanakkale’de çekilmesi planlanan dizide Afra Saraçoğlu’nun partneri ise Furkan Andıç olacak. İkilinin ekran uyumu şimdiden merak konusu olurken, yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler de bulunuyor.

“Pera: Gör Beni”nin kadrosunda Ulvi Kahyaoğlu, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

Afra Saraçoğlu’nun projesi belli oldu! İşte yeni dizisinin adı ve partneri...

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizi, sosyal medyada oluşturduğu hayat tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Pera’nın hikayesini merkezine alıyor. Afra Saraçoğlu’nun üstleneceği Pera, söylediği her söz ve attığı her adımla gündem olmayı başaran, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip bir influencer olarak izleyici karşısına çıkacak.

Lüks hayatı, estetik görünümü ve göz alıcı hayatıyla çevresine kusursuz bir dünya sunan Pera’nın, kamera önünde görünen hayatının ardında ise bambaşka gerçekler bulunuyor. Ancak bir gecede yaşanan beklenmedik olaylar, Pera’nın kurduğu ihtişamlı hayatı altüst edecek.

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