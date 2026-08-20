Amedspor'dan Fenerbahçe iddiasına net cevap: Hiçbirini vermediler!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, 3 transfer daha yapacaklarını açıklandı. Şimşek, Fenerbahçe'den 3-4 futbolcu almak istediklerini ancak sarı-lacivertlilerin hiçbir oyuncuyu vermediğini açıkladı.

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Süper Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"STOPER, FORVET VE ORTA SAHA ALACAĞIZ"

Üç transfer daha yapılacağını belirten Şimşek, "Şu anda sol stoper, kontenjan forvet ve orta sahaya oyuncu almayı düşünüyoruz. İki aydır görüştüğümüz bir forvet var, kulübüyle anlaştık. Sol stoper konusunda da hocamızın belirlediği 2 oyuncu arasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Transfer olsun diye transfer yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi de basın toplantısına katıldı.

"FENERBAHÇE'DEN 3-4 OYUNCU İSTEDİK, VERİLMEDİ"

Basında yer alan "Fenerbahçe yöneticilerinin Diyarbakırlı olduğu ve Amed Sportif Faaliyetler'e destek verdiği" iddialarını yalanlayan Şimşek, "Bakın, biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. İstemediğimiz oyuncuyu verdiler. Kamuoyunda tam tersi bir algı var. Sanki Fenerbahçe bize futbolcu verecekmiş gibi, böyle bir şey yok maalesef" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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