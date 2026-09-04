İzmir’de iki kişinin ölümüne neden olan elektrik faciasında dava yeniden hareketlendi. İstinaf mahkemesi, dosyaya giren üçüncü bilirkişi raporunun ardından 30 sanık için yeniden duruşma açtı, sanıklar raporu kabul etmeyerek yeni bilirkişi heyeti istedi.

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettiği facianın davasında kritik süreç devam ediyor.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, istinaf başvurusu sonrasında hazırlanan 3. bilirkişi raporu üzerine yeniden 30 sanık hakkında duruşma açmaya karar verdiklerini söyledi.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMEDİLER

Söz verilen tutuksuz sanıklar, hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve yeni rapor alınmasını istedi.

Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek ise bilirkişi raporundaki aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini kaydetti.

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Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıkların tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve taraflara bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

10 Ekim 2025’teki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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