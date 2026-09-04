Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

İzmir’de iki kişinin ölümüne neden olan elektrik faciasında dava yeniden hareketlendi. İstinaf mahkemesi, dosyaya giren üçüncü bilirkişi raporunun ardından 30 sanık için yeniden duruşma açtı, sanıklar raporu kabul etmeyerek yeni bilirkişi heyeti istedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettiği facianın davasında kritik süreç devam ediyor.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, istinaf başvurusu sonrasında hazırlanan 3. bilirkişi raporu üzerine yeniden 30 sanık hakkında duruşma açmaya karar verdiklerini söyledi.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında
Başlık Resmiİzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMEDİLER

Söz verilen tutuksuz sanıklar, hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve yeni rapor alınmasını istedi.

Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek ise bilirkişi raporundaki aleyhe değerlendirmeleri kabul etmediklerini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
2 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 42 kişi gözaltında
GÜNDEM

2 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 42 kişi gözaltında

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıkların tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve taraflara bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında
Başlık Resmiİzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında
Başlık Resmiİzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: 30 sanık yeniden hakim karşısında
ÖNERİLEN HABERLER
İspanyol basını o detaya dikkat çekti! "Türkiye
DÜNYA

İspanyol basını o detaya dikkat çekti! "Türkiye'nin öncülük ettiği yeni örgüt ABD ve Çin'i bile geride bırakabilir"

10 Ekim 2025’teki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
Trabzon’un yeni golcüsü, Bayern'in kapısından döndü
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
200 BİN LİRAYI AŞACAK!
Yeni iPhone için dudak uçuklatan fiyat tahmini
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
F-35B PİLOTU KOKPİTE GEÇTİ
İngilizler HÜRJET için Türkiye'ye geldi!
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
FBI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR
İhbar edene 150 bin dolar ödül var
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
58 kilo girdi, 74 kilo çıktı! Çarpıcı Adli Tıp raporu…
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig ekibinde Orhan Ak dönemi
Süper Lig ekibinde Orhan Ak dönemi
Kaydet
Paris'te 17 aileden belediyeye 'çocuk istismarı' suçlaması
Paris'te 17 aileden belediyeye 'çocuk istismarı' suçlaması
Kaydet
Anderson Talisca yeni takımına imzayı attı
Anderson Talisca yeni takımına imzayı attı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.