İsra Holding, perakende ve gayrimenkul yatırımlarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Holding bünyesinde yer alan alışveriş merkezi projelerinin yönetimi, sektördeki deneyimi ve profesyonel yaklaşımıyla öne çıkan Winmark tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, İstanbul'un önemli hayat ve alışveriş merkezlerinden biri olan V Metroway AVM'nin Genel Müdürlüğü görevine Kadir Cebeci atandı. Winmark’ta Kiralama Direktörü görevini ise Gökşın Özyarın Karaşahin yürütecek.

İsra Holding'in perakende sektöründeki büyüme vizyonu doğrultusunda atılan adımla birlikte, V Metroway AVM başta olmak üzere holding bünyesindeki alışveriş merkezlerinde ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi, kiracı memnuniyetinin artırılması ve ticari performansın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Perakende gayrimenkulü alanındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Winmark, yöneteceği projelerde operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi ziyaretçi deneyimi odaklı bir yaklaşım benimseyecek. Bu kapsamda AVM'lerin bölgesel çekim merkezi olma özelliklerinin güçlendirilmesi ve marka değerlerinin artırılması için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Yeni yapılanma kapsamında V Metroway AVM'nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kadir Cebeci, alışveriş merkezi yönetimi ve perakende sektöründeki deneyimiyle projeye değer katacak. Cebeci liderliğinde V Metroway AVM'nin ziyaretçilerine, yatırımcılarına ve iş ortaklarına daha güçlü bir hizmet anlayışı sunması hedefleniyor. Winmark’ın Kiralama Direktörü görevini ise Gökşın Özyarın Karaşahin yürütecek.

İsra Holding yetkilileri, gerçekleştirilen bu iş birliğinin AVM yatırımlarının uzun vadeli büyüme stratejilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Winmark'ın uzmanlığıyla projelerin değerini artırmayı ve ziyaretçilere daha nitelikli hayat alanları sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

İsra Holding, gayrimenkul ve perakende sektöründeki yatırımlarını güçlendirmeye devam ederken, profesyonel yönetim anlayışıyla AVM projelerinde sürdürülebilir başarı ve yüksek müşteri memnuniyeti odağını korumayı sürdürecek.

KADİR CEBECİ HAKKINDA

AVM Yönetimi ve AVM Operasyon Yönetimi, Bütçe Yönetimi ve Finansal Planlama, Pazarlama Stratejisi Geliştirme, Kiracı İlişkileri Yönetimi, CRM ve Müşteri Deneyimi Yönetimi, Operasyonel Süreç Yönetimi, Gelir Artırma ve Performans Yönetimi alanlarında önemli görevler üstlenen Kadir Cebeci, Grand Pera AVM, Bulvar 216 AVM, Novada Ataşehir AVM, Airport Outlet Center, Town Center AVM gibi perakende yatırımlarında AVM müdürü olarak görev aldı.

GÖKŞIN ÖZYARIN KARAŞAHİN HAKKINDA

Uniq İstanbul, Novada Söke, Panora Ankara, Atakule, Novamall Manavgat, Parkur Bursa ve Adıyaman Park yatırımlarında stratejik süreçlere imza atan Gökşın Özyarın Karaşahin, varlık yönetimi, yeniden kiralama, varlık yönetim müdürü, kiralama stratejileri, yeniden kiralama süreçleri, yatırımcı ilişkileri, ticari geliştirme, kiralama direktörü, gelir optimizasyonu, performans yönetimi, marka geliştirme, değer artırma gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

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