Filenin Sultanları 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu olan Milli takımımız finalde mücadeleyi 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez zirveye çıktı. Şimdi ise voleybolseverler ''Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek mi?'' sorusunu araştırmaya başladı.

İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Finalin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Türkiye, ikinci İtalya ve üçüncü Sırbistan'a madalyaları takdim edildi. Peki, Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek mi?

Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılabilecek mi?

FİLENİN SULTANLARI 2028 OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KATILABİLECEK Mİ?

Filenin Sultanları, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı şampiyon tamamlayarak Olimpiyat bileti aldı. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla birlikte Los Angeles 2028'de kadınlar voleybol turnuvasında mücadele edecek.

Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılabilecek mi?

FİLENİN SULTANLARI BİREYSEL ÖDÜLLERİNİ DE ALDI

2026 Avrupa Şampiyonası'nın ardından turnuvanın en başarılı oyuncuları için verilen bireysel ödüller de sahiplerini buldu.

Milli takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilirken aynı zamanda En İyi Pasör Çaprazı ödülünün de sahibi oldu.

Melissa Vargas - En Değerli Oyuncu (MVP)

Melissa Vargas - En İyi Pasör Çaprazı

Gizem Örge - En İyi Libero

Zehra Güneş - En İyi Orta Oyuncu

Derya Cebecioğlu - En İyi Smaçör

Daniele Santarelli - En İyi Başantrenör

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası