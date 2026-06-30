15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Kamu kurumlarının çalışma durumu, tatilin kaç gün süreceği ve 15 Temmuz'un 2026 yılında hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2026 yılı resmi tatil takvimi kapsamında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları tatilin kapsamı ile resmi kurumların çalışma düzenine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. İşte 15 Temmuz 2026 resmi tatiline ilişkin detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları, okullar, noterler ve birçok kamu hizmeti 15 Temmuz günü kapalı oluyor. Sağlık hizmetlerinde ise yalnızca nöbetçi ve acil servisler hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar da resmi tatil nedeniyle şube bazında hizmet vermiyor; yalnızca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı işlemleri kullanılabiliyor.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında kutlanacak resmi tatil, hafta sonuyla birleşmediği için tek günlük tatil olarak uygulanacak. Yurt genelinde 15 Temmuz kapsamında anma programları, çeşitli etkinlikler ve resmi törenler düzenlenmesi bekleniyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından organize edilen etkinliklerle birlikte gün boyunca anma faaliyetleri gerçekleştirilecek. Resmi tatilin ardından kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenine ertesi gün devam edecek.

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