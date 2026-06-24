Turizm merkezlerinde bir haftalık tatilin en düşük maliyeti bile asgari ücreti aşarken, vatandaşlar çözümü tatil süresini kısarak buldu.

Bodrum, Çeşme ve Alaçatı başta olmak üzere Türkiye’nin popüler tatil merkezlerinde otel fiyatları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Bodrum ve Alaçatı gibi yoğun talep gören bölgelerde, iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 100 bin TL’yi aşması dikkat çekiyor. Artan fiyatlar nedeniyle birçok tatilci planlarını yeniden gözden geçirirken, tatil süresini kısaltma yoluna gidiyor.

Tatil bölgelerindeki bazı tesislerde gecelik fiyatların asgari ücreti geride bırakması öne çıkarken, Bodrum’da ortalama oda fiyatlarının 10 bin TL’nin üzerine çıktığı, lüks segmentte ise 50 bin TL’yi aştığı görülüyor.

Otel fiyatları uçtu! 15 günlük tatil 1 haftaya indi... Popüler beldelerde cep yakan tablo

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1 HAFTALIK TATİLİN EN DÜŞÜK BEDELİ ASGARİ ÜCRETİ AŞIYOR

Bu tabloya göre, yalnızca konaklama için bir haftalık Bodrum tatilinde 35 bin ila 75 bin TL arasında bir bütçe gerekirken, ultra lüks otellerde rakamlar 700 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Otel fiyatları uçtu! 15 günlük tatil 1 haftaya indi... Popüler beldelerde cep yakan tablo

Çeşme ve Alaçatı’da 7 gecelik konaklama 28 bin ila 60 bin TL bandında seyrederken, Antalya’da 25 bin ila 55 bin TL, Marmaris’te 20 bin ila 45 bin TL, Kuşadası’nda ise 18 bin ila 40 bin TL arasında değişiyor.

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FİYATLAR TATİL SÜRESİNİ KISTI

Yeni Şafak'a konuşan TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, artan maliyetler karşısında vatandaşların tatilden tamamen vazgeçmediğini ancak alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtiyor.

Otel fiyatları uçtu! 15 günlük tatil 1 haftaya indi... Popüler beldelerde cep yakan tablo

Gem’e göre en belirgin değişim, tatil sürelerinde yaşanıyor; 15 gün tatil yapan ailelerin artık 7-10 gün arasında daha kısa süreleri tercih ettiği görülüyor.

Ayrıca 5 yıldızlı otellerden daha ekonomik 4 yıldızlı veya aile işletmesi tesislere yönelim artmış durumda. Tatilciler destinasyonlarını değiştirmese de bütçelerine uygun alternatiflere yönelerek harcamalarını optimize ediyor.

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