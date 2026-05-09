Kurban Bayramı tatilinin uzatılması turizmde hareketliliği artırırken bayram döneminde seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde fiyatların geçen yılın bayram dönemine göre yüzde 25 artış gösterdiğini belirterek, “Yurt içinde Kurban Bayramı’nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. 2 kişi her şey dâhil 5 gece konaklama ortalama 30 bin lirayı buluyor. Yurt dışı paket fiyatları ise otobüslü turlarda kişi başı 150 avrodan başlıyor. Uçaklı turlarda ise kişi başı 450 avrodan başlıyor” dedi.

10 MİLYON VATANDAŞIN SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR

Bayramda 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini dile getiren Bağlıkaya, “Bayram tatilinde özellikle kültür turları tercih ediliyor. Ancak bu dönemde havaların ısınacak olmasından dolayı güney bölgelerindeki kıyı otellerine de talep olduğu görülüyor. Talep ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaşıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi destinasyonlar bu çerçevede tercih ediliyor. Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler” diye konuştu.

Bağlıkaya, yurt dışında öne çıkan destinasyonlar arasında Balkan turlarının öne çıktığını kaydederek, Mısır, Yunan adaları, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks, Yunanistan, Japonya, Bali, Tayland ve Amerika gibi destinasyonların da ilgi gördüğünü dile getirdi.

OTOBÜSE BAYRAM ÖNCESİ ZAM

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyalı geldi. Artan maliyetler ve akaryakıt ücretlerine dikkat çeken Türkiye Otobüsçüler Federasyonu bilet fi yatlarına yüzde 20 zam yapılmasını talep etti.

