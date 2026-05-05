Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Bayram tatiline 1.5 günlük idari iznin eklenmesiyle birlikte bayram tatili uzadı. Peki, 9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? Kimler idari izin yapabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."



Bayram tatiline 1.5 gün idari izin eklendi! 9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? Kimler idari izin yapabilecek?

9 GÜN BAYRAM TATİLİNİ KİMLER KAPSIYOR?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğleden sonra idari izinli sayılacak. Böylece memurlar 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek.



Bayram tatiline 1.5 gün idari izin eklendi! 9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? Kimler idari izin yapabilecek?

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR 9 GÜN İZİN YAPABİLİR Mİ?

İdari izin memurları ilgilendirse de özel sektör için istisnai bir durum olabilir. Çünkü idari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan açısından, maaş ve yıllık izin anlamında bir hak kaybına neden olmaz. İşveren, idari izin uygulamazsa, çalışan yıllık izninden düşülerek tatil yapabilir.

BAYRAMLARDA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunludur.

Haberle İlgili Daha Fazlası