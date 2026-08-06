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Veli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağababa tutulandı! İşte hakkındaki suçlama...

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Veli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağababa tutulandı! İşte hakkındaki suçlama...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Hür Ağbaba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Vali Veliağbaba
Başlık ResmiVali Veliağbaba

Tutuklanan genel müdür Süleyman Ekinci'nin Yeni Parti Milletvekili Vali Veliağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısı olduğu tespit edilmişti.

Veli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağababa tutulandı! İşte hakkındaki suçlama...
Başlık ResmiVeli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağababa tutulandı! İşte hakkındaki suçlama...

VELİ AĞABABA'NIN AĞABEYİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hür Ağbaba tutuklandı.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmiş, söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

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