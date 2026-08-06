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Spor

Vinicius Junior'dan 6 yıllık imza!

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Vinicius Junior'dan 6 yıllık imza!

İspanyol devi Real Madrid, Vinicius Junior'un sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'in transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, yapılan kritik görüşmelerin ardından Real Madrid'de kaldı.

6 YILLIK MUKAVELE

Real Madrid, Vinicius Junior ile 2032 yılına kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.

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Vinicius Junior, yeni sözleşmesiyle birlikte Real Madrid'den senelik yaklaşık 24 milyon avro kazanacak.

Eflatun beyazlı forma altında toplamda 375 maçta görev yapan Brezilyalı yıldız, 128 kez gol ve 100 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerine 3 La Liga ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sığdırdı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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