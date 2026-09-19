Gaziantep'te 73 yaşındaki Reyzan Dirmilli, çöpe giden Antep fıstığı kabuklarını reçele dönüştürerek geri dönüşüme kazandırdı. Dirmilli, "Kızım ilk başta sıcak bakmadı. 'Kabuktan reçel mi olur' dedi. Ben reçeli denemeye karar verdim ve sonucunda çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan tescilli Antep fıstığı, kentte farklı şekillerde değerlendirilirken, 73 yaşındaki Reyzan Dirmilli ise fıstığın genellikle atılan dış yumuşak kabuklarını yeniden kullanarak reçel üretti.

Yaş fıstık olarak adlandırılan taze fıstığın dış kabuklarını bıçak yardımıyla ayıran Dirmilli, çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra geleneksel yöntemlerle reçel hazırlıyor. Dirmilli'nin hazırladığı fıstık kabuğu reçeli, kendine özgü aromasıyla farklı bir kahvaltılık lezzete dönüşüyor. Normalde atık olarak görülen fıstık kabuklarını değerlendiren Dirmilli, hem israfın azaltılmasına katkı sağlıyor hem de yöresel ürünlerin farklı şekillerde kullanılabileceğini gösteriyor. Hazırladığı reçelleri kavanozlara dolduran Dirmilli, bu yöntemle aile ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Fikrine ilk başta kızı bile sıcak bakmadı! Fıstık kabuğundan yaptığına bakın

"ÇOK BEĞENDİLER"

Taze ben fıstıkların kabuğundan geri dönüşümle reçel yapan Reyzan Dirmilli, "Kızım bize Antep fıstığı getirdi. Ağzıma attığımda onun kokusunu hissettim. Tadının da güzel olduğunu hissedince ben bundan nasıl geri dönüşüm yapabilirim diye düşündüm. Aklıma reçel yapmak geldi. Sonra oturduğum yerde bıçakla ayıklamaya başladım. Kızım ‘anne ne yapıyorsun' dediğinde geri dönüşümle reçel deneyeceğimi söyledim. Birlikte oturduk ve fıstık kabuklarını ayıklamaya başladık. İlk başta aşamalardan geçirip reçel haline getirdiğim kabukları, kavanoza koyup kızımla damadıma tattırdım. İkisi de çok beğendi. Bu ürettiğim reçeli geri dönüşüm olarak Gaziantep'e sunmak istedim. Gaziantepli vatandaşların da bunu beğeneceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bunu bolca yapıp aile ekonomimize katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

Fikrine ilk başta kızı bile sıcak bakmadı! Fıstık kabuğundan yaptığına bakın

"KIZIM İLK BAŞTA SICAK BAKMADI"

Ürettiği reçelin diğer reçellerden farkını anlatan Dirmilli, "Kızım ilk başta sıcak bakmadı. Kabuktan reçel mi olur dedi. Ben reçeli denemeye karar verdim ve sonucunda çok beğendik. Bu reçeli diğer reçellerden ayıran fark, kendine özgü kokusu, menengicin reçenesinin tadını vermesi diyebilirim. Çocuklarım ve reçeli tadan herkes çok beğendi. Bu fıstık kabuğu reçelini bir kavanoz yapıp, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i ziyarete gidip ona da tattıracağım. Kendisi çok başarılı ve çok güzel hizmetler veriyor. Fatma hanım başarılı işler yapıyor bende bu işi başarabilirim diyerek başladığım yolda geri dönüşüme örnek olabilecek bir reçel elde etmiş oldum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI