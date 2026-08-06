Erzurum Adliyesi'nin arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Erzurum Adliye Sarayı arşiv katında mesai sonrası henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi, ambulasta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastane kaldırıldı. Olay sonrası Adliyesi Sarayı'na Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve adliye yöneticileri de geldi.

Erzurum Adliyesi'nin arşivi yandı! 2 kişi hastanelik oldu

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Aydın Baruş, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrası, "Akşam üzeri saat 18.46 sıralarında emniyet haber merkezimize, merkez adliye binası arşiv katında yangın çıktığı anonsu üzerine emniyet haber merkezimiz tarafından da hemen itfaiyemize haber veriliyor. İtfaiyemiz de hemen harekete geçerek vakit geçirmeden olay yerine intikal ediyor ve 18.52 sıralarında müdahaleye başlıyor. Yangın çıkan yer arşiv katı. Adliye binasının ama bir bölümde tabi arşiv çok değişik bölümlerden oluşuyor. Bunun sadece bir bölümünde yangın görülüyor. Çok yoğun bir duman var. Çünkü yanan malzemenin hem kağıt plastik olmasından dolayı itfaiyelerimiz büyük bir azimle cesaretle içeriye giriyor ve müdahaleye başlıyor. Müdahaleye başladıktan bir süre sonra yangının çıkış noktası, esas çıkış yerini bularak oraya da müdahale ettiler. Yangın tamamen kontrol altında. Herhangi bir alev yok yangında. Yalnız çok yoğun bir duman var içeride. Bu dumanın tahliyesi için çalışıyorlar.

Erzurum Adliyesi'nin arşivi yandı! 2 kişi hastanelik oldu

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangını ilk gören arkadaş, gece görevlisi. Adliyedeki bu arkadaşımız yangın tüpüyle müdahale etmek istiyor. Tabii yangın tüpü boşaldıktan sonra yapabileceği fazla bir şey kalmaması nedeniyle hem de dumandan etkilenmesi nedeniyle dışarıya çıkıyor. Hastaneye kaldırıldı. Önemli bir sağlık problemi yok. Yine adliyemiz önünde görevli olan çarşı ve mahalle bekçisi arkadaşımızla dumandan etkilendi. O da hastaneye götürüldü. Onda da önemli bir sağlık problemi yok. Yani şu ana kadar iki kişi etkilendi dumandan. İtfaiye ekiplerimiz zaten tedbirli olarak maskeyle ve tüplerle giriyorlar yangın mahalline. Şu anda yapılan çalışmalar hem binanın içerisine yayılan dumanın tahliyesi hem de yangın çıkan kattaki yoğun dumanın bir an önce tahliye edilerek ortamın daha görünebilir hale getirilmesi. Şu anda tehlike doğuracak bir kısım yok. İçeriye giren arkadaşlarımızın ifade ettiğine göre yaklaşık 30 metrekarelik bir alanda etkilenme var. Yani suyla müdahale 30 metrekarelik bir alana yapılmış. Arşivin bulunduğu bölümünde yaklaşık 200 metrekare civarında olduğunu ifade edildi" dedi.



Yangın ile ilgili inceleme ve araştırma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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