İletişim Başkanı Duran: Erdoğan BM'de mazlumların sesi olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin mesaj paylaştı. Duran, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların ve adalet bekleyenlerin sesi olacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edeceğini hatırlatan Duran, BM kürsüsünden Türkiye'nin ve vicdanın sesinin yükseleceğini ifade etti.

Duran, Erdoğan'ın konuşmasında “hakkı haykıracağını”, mazlumların, sesi duyulmayanların ve adalet bekleyenlerin sesi olacağını belirtti.

Gazze'den dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlara uzanan adalet çağrısının insanlığın ortak vicdanına taşınacağını kaydeden Duran, daha adil bir dünya için adaletin sesinin yükseleceğini ifade etti.

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"ADALETİN SESİ ERDOĞAN"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye’nin sesi, vicdanın sesi yükselecek!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 16. kez hitap edecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yine milletimizi gururlandıracak hitaplarıyla hakkı haykıracak; mazlumların, sesi duyulmayanların ve adalet bekleyenlerin sesi olacak. Gazze’den dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara uzanan adalet çağrısını insanlığın ortak vicdanına taşıyacak.

Çünkü dünya; hakkın, hukukun ve insanlığın sözünün belirleyici olduğu daha adil bir düzeni hak ediyor.

Daha adil bir dünya için; Adaletin Sesi Erdoğan!

#ErdoganTheVoiceOfJustice"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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