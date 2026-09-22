Ankara’da bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. Dairede hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı olduğu belirlenirken, üçünün de vücudunda kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi. Polis, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören apartman sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ankara’da esrarengiz olay! Bir apartman dairesinden erkek cesetleri çıktı

3 CESET BULUNDU, KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Ankara’da esrarengiz olay! Bir apartman dairesinden erkek cesetleri çıktı

Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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