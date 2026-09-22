Süper Lig devinden Gedson Fernandes atağı!

Trabzonspor devre arası için erken atağa geçti. Bordo mavililer, Spartak Moskova’da forma giyen Portekizli orta sahayı ocak ayında almak istiyor. Reis’in de onay verdiği oyuncu teklife sıcak.

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Teknik direktör değişimi sonrası havaya giren Trabzonspor’da devre arası transfer dönemi için start erken verildi. Geçtiğimiz günlerde 3-4 takviyeye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan harekete geçti. Gündemdeki isim, sezon başında da listede olan Gedson Fernandes. Beşiktaş’tan Rusya ekibi Spartak Moskova’ya 20 milyon avro bedelle giden Portekizli orta saha, yeniden Türkiye’ye dönmek istiyor.

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Gedson Fernandes

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Orta sahada görev alan ve oyunun iki yönünü de oynama özelliğine sahip Fernandes’e yeni Teknik Direktör Thomas Reis’in de onay verdiği öğrenildi. Bir an önce işi bitirmek isteyen bordo mavili yönetim, kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 16 milyon avro olan Fernandes’i bonservisiyle almak istiyor. Oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak bakması görüşmelerde eli güçlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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