Pakistan’ın Rawalpindi kentinde mahkeme dönüşü cezaevine götürülen mahkumları taşıyan minibüsten 14 kişi firar etti. Gardiyanları etkisiz hale getirip aracın kilitlerini kıran mahkumların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi ilçesine bağlı Kahuta bölgesinde, film senaryolarını aratmayan bir firar olayı yaşandı.

Bölge mahkemesindeki duruşmalarının ardından Adiala Hapishanesi’ne geri götürülmek üzere yola çıkarılan mahkumlar, minibüs seyir halindeyken harekete geçti.

Filmleri aratmayan olay! 14 mahkum hapishaneden kaçtı: İki şehir alarmda

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN YARARLANIP DAĞILDILAR

Silahlı polis personelinin refakat etmesine rağmen yaşanan olayda mahkumlar, minibüsün kilit mekanizmalarını kırmayı başardı. Aracın Kahuta’daki yarı kentsel bir bölgeden geçtiği sırada oluşan trafik yoğunluğundan ve bölgede acil destek ekibinin bulunmamasından yararlanan 14 firari, kapıları açarak farklı yönlere doğru kaçtı.

Filmleri aratmayan olay! 14 mahkum hapishaneden kaçtı: İki şehir alarmda

BAŞKENT VE ÇEVRESİNDE KIRMIZI ALARM

Büyük yankı uyandıran firarın ardından Rawalpindi ve İslamabad genelinde geniş çaplı bir insan avı başlatıldı. Emniyet güçleri ilçenin tüm giriş ve çıkış noktalarında arama kontrol noktaları oluştururken, firarilerin saklanabileceği muhtemel adreslerin tespiti için Terörle Mücadele Dairesi ve istihbarat teşkilatları da devreye sokuldu. İlk belirlemelere göre hırsızlık ve soygun gibi suçlardan yargılanan şahısların, daha ağır organize suçlarla bağının olup olmadığına dair sabıka kayıtları inceleme altına alındı.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ MASAYA YATIRILDI

Yaşanan bu büyük ihlal, ülkede mahkum nakil prosedürlerindeki güvenlik açıklarını yeniden tartışmaya açtı. Emniyet Genel Müdürü, ihmali olan personelin tespiti için derhal resmi bir soruşturma başlatılması emrini verdi.

Bölge halkında korkuya neden olan olay sonrası polis, firarilerin yakalanmasını sağlayacak bilgileri paylaşacak vatandaşlar için nakdi ödül duyurusu yaptı.

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