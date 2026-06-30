Bonservisi Galatasaray'da olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren genç sol bek Kazımcan Karataş hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ekipleri Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda görüşmeler sürerken; 23 yaşındaki oyuncu, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

OMERAGIC'İN AÇIKLADIĞI İSİM KAZIMCAN MI?

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Masar Omeragic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, milli takımın kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir isimle güçleneceğini belirtmişti. Sporx'in Kuzey Makedonya basınından aktardığı habere göre; tarif edilen bu futbolcunun Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş olduğu belirtildi.

Kazımcan Karataş'ın, Galatasaray Kulübü ile 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAZIMCAN'I TAKİBE ALDILAR

Söz konusu iddiaları güçlendiren gelişme ise Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabının, Kazımcan'ı takip etmeye başlaması oldu.

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