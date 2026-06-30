Türkiye Gazetesi
Kazımcan Karataş iddiası gündem oldu: Federasyondan sürpriz hamle
Bonservisi Galatasaray'da olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren genç sol bek Kazımcan Karataş hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Spor 2 dk önce
Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş'ın, Kuzey Makedonya Milli Takımı'na katılacağı iddia edildi.
- Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Masar Omeragic, kısa süre içinde Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir isimle güçleneceklerini belirtmişti.
- Sporx'in Kuzey Makedonya basınından aktardığı habere göre bu ismin Kazımcan Karataş olduğu belirtildi.
- İddiaları güçlendiren bir gelişme olarak Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabının Kazımcan'ı takip etmeye başlaması gösterildi.
- Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Süper Lig ekipleri Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda görüşmeler sürerken; 23 yaşındaki oyuncu, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.
OMERAGIC'İN AÇIKLADIĞI İSİM KAZIMCAN MI?
Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Masar Omeragic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, milli takımın kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir isimle güçleneceğini belirtmişti. Sporx'in Kuzey Makedonya basınından aktardığı habere göre; tarif edilen bu futbolcunun Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş olduğu belirtildi.
KAZIMCAN'I TAKİBE ALDILAR
Söz konusu iddiaları güçlendiren gelişme ise Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabının, Kazımcan'ı takip etmeye başlaması oldu.
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