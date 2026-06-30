Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çubuk ve Polatlı ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bir yandan içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarını sürdüren ASKİ, diğer yandan oluşan arızalara ekiplerin müdahale ettiğini bildirdi. Çubuk'ta ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli içme suyu hatlarının yenilenmesiyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanırken, iki ilçede yaşanan arızaların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ASKİ, Çubuk ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında Atatürk, Cumhuriyet, Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde eski asbestli içme suyu hatlarını tamamen yeniledi. Toplam 20,8 kilometrelik altyapı dönüşümüyle ekonomik ömrünü tamamlayan borular devre dışı bırakılırken, bölgedeki aboneler modern ve daha güvenli içme suyu şebekesine bağlandı.

ASKİ su kesintisi listesi: Ankara Çubukta 25 saatlik su kesintisi yapılacak

Yapılan çalışmalar sayesinde sık sık arızaya neden olan eski hatlar yenilenirken, fiziki su kayıp ve kaçak oranlarında da düşüş sağlandı. ASKİ'nin paylaştığı bilgilere göre gerçekleştirilen altyapı yatırımıyla dakikada yaklaşık 2,7 ton su tasarrufu elde edilmeye başlandı. Peki, Ankara Çubuk sular ne zaman gelecek, ASKİ su kesintisi ne zaman biter?

ASKİ su kesintisi listesi: Ankara Çubukta 25 saatlik su kesintisi yapılacak

ANKARA ÇUBUK SULAR NE ZAMAN GELECEK, ASKİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER?

Çubuk ilçesinde ise ayrı bir noktada meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi uygulanıyor. ASKİ'nin açıklamasına göre Tahtayazı Mahallesi'nde bulunan terfi deposunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle 30 Haziran 2026 saat 10.30 itibarıyla su kesintisi başladı.

Arızanın giderilmesinin ardından suyun 1 Temmuz 2026 saat 12.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

ASKİ su kesintisi listesi: Ankara Çubukta 25 saatlik su kesintisi yapılacak

ASKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 30 HAZİRAN - 1 TEMMUZ

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.06.2026 10:30:00

Tamir Tarihi: 1.07.2026 12:00:00

Detay: Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi Terfi deposunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Tahtayazı mahallesi, Yukarıemirler mahallesi, Meşeli Gölyayla mahallesi, Susuz mahallesi, Dağkalfat mahallesi, Dalyasan mahallesi, Kızılöz mahallesi.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.06.2026 12:30:00

Tamir Tarihi: 30.06.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz ŞEHİTLİK mahallesi ULUBATLI HASAN caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3.Şahıslardan kaynaklı 110 Pvc boru arızası nedeniyle 12:30 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah. bir bölümü.

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