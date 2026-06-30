Yargıtay, dava dilekçesi veren milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay, ‘Bir davada başlangıçta istenmeyen tamamen yeni bir talebin, sonradan "ıslah" (dilekçe düzeltme) yoluyla davaya eklenemeyeceğine’ hükmetti. Buna göre maddi tazminat istenen bir davada sonradan manevi tazminat istenilemez.

Yargıtay, dava dilekçesinde yer almayan bir talebin, kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti. Peki bu karar ne anlama geliyor? İşte detaylar…

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıtay Başkanlığı’na sunulan dilekçede, dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilmesinin talep edildiği, Yargıtay daireleri arasında farklı yönde kararlar verildiği belirtildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan yeni karar: Davaya dilekçe yoluyla yeni talep eklenemez

Başvuruyu inceleyen Kurul, dava dilekçesinde yer almayan talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Tüm mahkemeler için bağlayıcı olan bu kararın hukuki anlamı şöyle;

Dava açarken dilekçeye yazmadığınız tamamen yeni bir konuyu, dava devam ederken "ıslah" hakkınızı kullanarak davaya dahil edemezsiniz. Örneğin sadece "maddi tazminat" istediğiniz bir davada, sonradan ıslah dilekçesi vererek "Ben vazgeçtim, şimdi manevi tazminat da istiyorum" diyemezsiniz.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan yeni karar: Davaya dilekçe yoluyla yeni talep eklenemez

KARARIN GEREKÇESİ NE?

Kararda, ıslahın "iyi niyetli tarafın davayı açtıktan sonra veya kendisine karşı bir dava açıldıktan sonra öğrendiği olgularla ilgili yanlışlıkların düzeltilmesine, eksikliklerin tamamlanmasına ve bu çerçevede yeni deliller sunabilmesine imkan sağlayan bir kurum" olduğu belirtildi.

Karada şöyle denildi:

"Dava dilekçesinde yer almayan bir talep, sonradan kısmen ıslah ile eklenirse ön incelemede belirtilen uyuşmazlık çerçevesinin dışında kalan bu yeni talep nedeniyle tahkikatın sınırları sonradan genişlemiş olacaktır."

Kararda, tahkikat sınırlarının genişletilmesinin "ön incelemeyi işlevsiz hale getireceğine" dikkati çekilerek, "Bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanunu sistematiğine açıkça aykırıdır ve yargılamanın öngörülebilirliğini de zedeler" ifadesi kullanıldı.

Kararda ıslahın, usul ekonomisini sağlamak, tarafların daha önce yaptıkları hataları ve unuttukları eksiklikleri düzeltme imkanı sağlamak amacını taşıdığı ancak sınırlarının bulunduğu aktarıldı.

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