TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Dolandırıcılık suçlarında IBAN hesabını kullandıranlara yönelik ceza indirimi düzenlemesi teklife eklenirken, ilk derece mahkemesi kararlarının Yargıtay tarafından görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozulamamasını öngören madde metinden çıkarıldı.

Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan ve kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında teklifte önemli değişikliklere gidildi. İlk derece mahkemesi kararlarının yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozulamamasını öngören düzenleme tekliften çıkarılırken, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilerle ilgili yeni bir madde eklendi.

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ EKLENDİ

AK Parti ve MHP'nin ortak önergesiyle Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, dolandırıcılık suçuna doğrudan katılmayıp yalnızca banka hesabı, IBAN, kredi kartı veya ödeme sistemi bilgilerini haksız menfaat karşılığında başkalarına kullandıran kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Düzenleme, geçmişte bu suçlardan hüküm giymiş ve dosyaları halen istinaf ya da temyiz aşamasında bulunan sanıkları da kapsayacak. Yeni hükmün uygulanabileceği dosyalarda bozma kararı verilerek yargılama yeniden yapılacak.

İnfaz aşamasındaki hükümlüler için de önemli bir imkan getirildi. Buna göre, mağdurun uğradığı zararın mahkemenin ihtarından itibaren 6 ay içinde tamamen karşılanması halinde hükümlüler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Ancak zarar tamamen giderilmeden infazın durdurulması veya ertelenmesi mümkün olmayacak.

27. MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Öte yandan komisyonda kabul edilen bir başka önergeyle, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle kararlarının bozulamayacağına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Komisyondan geçen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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