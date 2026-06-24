Avrupa’da içten yanmalı motorların (ICE) tahtı hiç olmadığı kadar sarsılıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) Mayıs 2026 verileri, Avrupa’da elektrikli ve Çinli markaların rüzgarının estiğini gösteriyor.

Mayıs 2026 verilerine göre, Avrupa Birliği'nde hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgi büyümeye devam ediyor. Bununla birlikte Çinli markaların satışları rekor kırarak yükseliyor.

ACEA’nın Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) verilerine göre yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 1.152.523 adet oldu. Sadece Avrupa Birliği’nde ise yılın başından bu yana yeni otomobil kayıtları yüzde oranında arttı.

Avrupa’da Çinliler satışları katladı, elektrikli satışları yine arttı

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

Yılın ilk beş ayında, elektrikli otomobillerin AB pazarındaki payı bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak yüzde 20'ye ulaştı. Hibrit otomobillerin payı ise pazarın yüzde 37,8'ine çıktı ve AB'deki tüketicilerin ilk tercihi oldu. Benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı ise büyük bir düşüşle yüzde 38'den yüzde 30,1'e geriledi.

2026 yılının ilk beş ayında 950.521 yeni bataryalı elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil satışlarının büyük pazarlardaki artışları dikkat çekti. Yeni vergi avantajları ve teşvik programlarıyla İtalya’da yüzde 75,7, Fransa’da yüzde 55,4 ve Almanya’da yüzde 40,9 arttı. Belçika’da ise yüzde 2,8 oranında diğer pazarlara göre düşük bir büyüme oldu.

Avrupa’da Çinliler satışları katladı, elektrikli satışları yine arttı

ÇİNLİLERDEN REKOR BÜYÜME

Elektrikli satışları artarken Avrupalı markalar da Çinlilerin baskısını daha fazla hissetmeye başladı. Volkswagen, Renault, Stellantis ve Toyota gibi markaların bazıları küçük büyüme ya da düşüş görülürken Çinli markalar üç haneli büyüme rakamlarına ulaştı.

Avrupa’da Çinliler satışları katladı, elektrikli satışları yine arttı

5 aylık rakamlara bakıldığında BYD yüzde 145,2, Chery yüzde 316, Leepmotor yüzde 552,9 oranında büyüme gösterdi.

Tesla ise Mayıs ayında Avrupa’da toparlanmasına devam etti. Marka Mayıs ayında satışlarını yüzde 107,9 oranında artırdı.

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