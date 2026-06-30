Seferihisar Belediyesi'nde yaşanan son gelişmelerin ardından ilçenin siyasi yönetimi yeniden gündeme geldi. Belediye başkanlığının hangi partide olduğu, belediye meclisindeki sandalye dağılımı ve çoğunluğun hangi siyasi partide bulunduğu kamuoyu tarafından araştırılıyor.

Seferihisar Belediyesi'ne ilişkin gelişmelerin ardından gözler ilçedeki belediye yönetimine çevrildi. Seferihisar Belediyesi Meclis üyesi dağılımı ve çoğunluğun hangi partide bulunduğu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Seferihisar Belediyesi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçti. Seçimlerde CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, seçmenlerden en fazla oyu alarak ikinci kez belediye başkanlığı görevine seçildi.

Son günlerde yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler nedeniyle belediyedeki idari süreç yeniden gündeme geldi. Belediye başkanının görevini sürdürememesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca belediye meclisinin toplanarak kendi üyeleri arasından yeni bir başkan vekili ya da belediye başkanı seçmesi bekleniyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÇOĞUNLUK KİMDE?

2024 yerel seçimleri sonrasında oluşan Seferihisar Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'nin elinde bulunuyor. Mecliste CHP'nin 18, AK Parti'nin 4 ve Memleket Partisi'nin ise 3 üyesi görev yapıyor. Bu tablo, meclis kararlarında çoğunluğun CHP grubunda olduğunu gösteriyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ

CHP

Ceren Türer Uykal

Murat Yükselen

Sarper Soylu

Ahmet Güney

Hüseyin Okan Ürkmez

Köksal Yıldırım

İbrahim Gökhan Pehlivan

Hüseyin Kocaer

Gürcan Türker

Vedat Gültekin

Fuat Gümüş

Gülbahar Kaplan

Meltem Doğru

Okan Çınar

Haluk Dede

Barış Sakcı

Nevraz Zeliha Sığın

Ercan Ağkuş

AK Parti

Ümit Cingöz

İsmail Bazan

Orhan Yüce

Batuhan Gürbüz

Memleket Partisi

Ömer Buruk

Uğur Alparslan

Zafer Partisi

Çağatay Rasim Çağır

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM CHP'li bir belediye başkanı daha rüşvetten tutuklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası