Seferihisar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi çoğunluğu nasıl?
Seferihisar Belediyesi'nde yaşanan son gelişmelerin ardından ilçenin siyasi yönetimi yeniden gündeme geldi. Belediye başkanlığının hangi partide olduğu, belediye meclisindeki sandalye dağılımı ve çoğunluğun hangi siyasi partide bulunduğu kamuoyu tarafından araştırılıyor.
Seferihisar Belediyesi'ne ilişkin gelişmelerin ardından gözler ilçedeki belediye yönetimine çevrildi. Seferihisar Belediyesi Meclis üyesi dağılımı ve çoğunluğun hangi partide bulunduğu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Seferihisar Belediyesi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine geçti. Seçimlerde CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, seçmenlerden en fazla oyu alarak ikinci kez belediye başkanlığı görevine seçildi.
Son günlerde yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler nedeniyle belediyedeki idari süreç yeniden gündeme geldi. Belediye başkanının görevini sürdürememesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca belediye meclisinin toplanarak kendi üyeleri arasından yeni bir başkan vekili ya da belediye başkanı seçmesi bekleniyor.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÇOĞUNLUK KİMDE?
2024 yerel seçimleri sonrasında oluşan Seferihisar Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'nin elinde bulunuyor. Mecliste CHP'nin 18, AK Parti'nin 4 ve Memleket Partisi'nin ise 3 üyesi görev yapıyor. Bu tablo, meclis kararlarında çoğunluğun CHP grubunda olduğunu gösteriyor.
SEFERİHİSAR BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ
CHP
- Ceren Türer Uykal
- Murat Yükselen
- Sarper Soylu
- Ahmet Güney
- Hüseyin Okan Ürkmez
- Köksal Yıldırım
- İbrahim Gökhan Pehlivan
- Hüseyin Kocaer
- Gürcan Türker
- Vedat Gültekin
- Fuat Gümüş
- Gülbahar Kaplan
- Meltem Doğru
- Okan Çınar
- Haluk Dede
- Barış Sakcı
- Nevraz Zeliha Sığın
- Ercan Ağkuş
AK Parti
- Ümit Cingöz
- İsmail Bazan
- Orhan Yüce
- Batuhan Gürbüz
Memleket Partisi
- Ömer Buruk
- Uğur Alparslan
Zafer Partisi
- Çağatay Rasim Çağır